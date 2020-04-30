Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%

30 Апр 2020 2020-04-30T13:23:20+03:00

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по ставке от 6,5%. Кредитование осуществляется в рамках мер господдержки, предусмотренных Постановлением Правительства РФ N 566 от 23.04.2020 г.

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Срок кредитования по новой программе: от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 8 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах – до 3 млн рублей.

Минимальный размер обязательного первоначального взноса – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов – паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Официальный срок действия новой госпрограммы – до 1 ноября 2020 года. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица по программе «Ипотека 6,5%»: процентная ставка от 6,5% до 8,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от наличия/отсутствия зарегистрированного залога приобретаемого имущества, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также страхования приобретаемой недвижимости (после ввода дома в эксплуатацию). Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита: до 8 000 000 руб. – г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и до 3 000 000 руб. – другие регионы присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос – 20%, при подаче заявки по минимальному пакету документов минимальный размер первоначального взноса составляет: не менее 30% – по программе «Ипотека по двум документам» для клиентов застройщиков, указанных в перечне партнеров Банка по программе «Ипотека по двум документам» и не менее 40% – по программе «Ипотека по двум документам» для остальных категорий клиентов. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 06.05.2020. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU