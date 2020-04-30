2020-04-30T18:02:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Где в Белгородской области проводят анализы на COVID-19

В регионе действуют 4 лаборатории
Ирина ТАРАСОВА
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Где в Белгородской области проводят анализы на COVID-19.Где в Белгородской области проводят анализы на COVID-19.Фото: "КП" Архив
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева рассказала о допуске новых лабораторийк проведению анализов на коронавирусную инфекцию. Всего в регионе действуют 4 лаборатории.

Так, основной лабораторией и референс-центром для остальных региональных все так же остается Центр гигиены и эпидемиологии. С ним в связке работают остальные три. В Центре по борьбе со СПИДом с 29 апреля снова сдать анализы могут все желающие без симптомов, но нужна предварительная запись. С этой недели самостоятельно тестировать своих пациентов и персонал начинает лаборатория областной инфекционной больницы. Областная клиническая больница тоже будет проверять свой персонал и пациентов. Отметим, что в среднем, в Белгородской области за сутки тестируются до 700 человек.

Елена Оглезнева подчеркнула, что частные лаборатории обращаются за разрешением проводить подобный анализ. Но этот вопрос еще прорабатывается, основной упор делается на то, чтобы со стороны частных компаний были соблюдены все необходимые условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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