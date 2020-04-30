2020-04-30T12:19:25+03:00
75 лет Великой Победы

Жителей Белгородской области приглашают на флешмоб «Вальс Победы» в столицу

Старт онлайн акции 30 апреля дал московский Музей Победы
Ирина ТАРАСОВА
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Жителей Белгородской области приглашают на флешмоб «Вальс Победы». Фото ФГБУК «Музей Победы».Жителей Белгородской области приглашают на флешмоб «Вальс Победы». Фото ФГБУК «Музей Победы».
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30 апреля московский Музей Победы дал старт ежегодному танцевальному флешмобу «Вальс Победы». В связи с эпидемиологической ситуацией акция пройдет в онлайн-формате в соцсетях музея. Участвовать в ней могут не только профессиональные танцоры, но и любители, сообщают организаторы флешмоба.

Заведующая отделом массовых мероприятий музея Юлия Соколова отмечает:

- В этом году «Вальс Победы» пройдет в необычном формате – онлайн. Приглашаем принять участие всех, кто находится в режиме самоизоляции, и станцевать дома под звуки «Майского вальса», так же, как 9 мая 1945 года вальсировали наши бабушки и дедушки. Мы ожидаем, что к нам присоединится не менее полутора тысяч человек со всей России и даже из других стран.

Стартует акция с видео в соцсетях Музея Победы – вальса, исполненного на фоне трехмерной панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Оно послужит ориентиром для всех остальных.

Для участия во флешмобе нужно записать видео танца под песню «Майский вальс» длительностью 60 секунд и опубликовать его на своей странице в соцсетях ВКонтакте, Инстаграм или Одноклассники. К посту надо добавить хештеги #МузейПобедыПриглашаетнаВальс #ВальсПобеды75 #МайскийВальс #МузейПобеды #НашВыборПобеда и отметить аккаунт @muzeypobedy. Страница на время проведения флешмоба должна оставаться открытой.

Флешмоб «Вальс Победы» будет проходить с 30 апреля по 20 мая. Лучшие ролики будут опубликованы в официальных аккаунтах Музея Победы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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