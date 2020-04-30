Белгородские энергетики успешно прошли осенне-зимний период 2019-2020

30 Апр 2020 2020-04-30T12:01:17+03:00

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Энергетики качественно улучшают показатели надежности и безопасности электроснабжения потребителей в сезон максимальных нагрузок.

Специалисты Белгородэнерго успешно завершили осенне-зимний период 2019-2020 годов. Количество технологических нарушений в сетях 0,4-110 кВ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 43,6% - с 1506 до 850. Средняя продолжительность отключений электроэнергии у потребителей сократилась на 39,7 % - с 1,41 до 0,85 часа.

Надежное электроснабжение обеспечивали 239 бригад в составе 1338 человек, укомплектованных 414 единицами авто- и спецтехники, 30 передвижными резервными источниками электроснабжения общей мощностью 3,1 МВт. При приближении циклонов, заметном ухудшении погоды, угрожавшем надежной работе сетей, оперативно предпринимались меры по консолидации сил и средств и приведению их в полную готовность к проведению аварийно-восстановительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU