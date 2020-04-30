Платные парковки в Белгороде останутся бесплатными до 15 мая

30 Апр 2020 2020-04-30T14:48:12+03:00

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Платные парковки Белгорода останутся бесплатными до 15 мая. Такое решение приняла мэрия города в связи с продлением нерабочих дней, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Юрий Галдун. Решение было принято в связи с продлением нерабочих дней. Так что белгородцы могут спокойно оставлять свои авто на платной парковке зоне и не платить за это аж до средины мая.

Напомним, 7 апреля мэр Юрий Галдун объявил о временной отмене платы за парковки до объявленного ранее окончания режима самоизоляции, то есть до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU