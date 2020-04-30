Если на майские белгородцы выйдут на улицы, последствия могут носить взрывной характер

30 Апр 2020 2020-04-30T10:12:16+03:00

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Белгородцам не советуют расслабляться и выходить на улицы на майские праздники. В Роспотребнадзоре по Белгородской области советует белгородцам выдержать режим самоизоляции до конца и особенное внимание уделять приближающимся майским праздникам. В противном случае последствия могут носить взрывной характер.

Белгородцам советуют в период майских праздников воздержаться от посещения родственников и друзей, а также не принимать никого и в собственных домах. Следует отказаться от прогулок и пикников на природе. Особое внимание на рекомендации нужно обратить людям из группы риска, старше 65 лет. Для общения на праздников Роспотребнадзор советует использовать дистанционные средства связи.

Руководство города призвало всех проявить сознательность, иначе беды — не избежать. Руководитель управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева подчеркнула:

- Понимаем, что все очень устали психологически, но тем не менее я призываю всех оставаться в режиме самоизоляции. Должно пройти три инкубационных периода. Два уже прошло, третий период — до 12 числа. Если население сейчас выйдет на улицу, возможно негативное проявление и заболеваемость может иметь взрывной характер».

ИСТОЧНИК KP.RU