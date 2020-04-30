30 Апр 2020 2020-04-30T09:35:43+03:00

Куда белгородцы могут сообщить о некачественной дезинфекции домов и подъездов.

Изменить размер текста: A A

В Белгороде ежедневную дезифекцию подъездов для профилактики от коронавирусной инфекции проводят управляющие компании и ТСЖ . Роспотребнадзор рекомендовал для обработки детских площадок, мест сбора ТБО, скамеек, урн, входных групп и других мест общего пользования в многоквартирных домах соответствующие средства, которые абсолбютно безопасны для человека. Вопрос дезинфекции находится на контроле у мэрии.

Но если работа в том или ином доме проводится некачественно, жильцы могут сообщить об этом через интернет-приемную администрации, а также департамент городского хозяйства (32–73–26, dgh@mail.beladm.ru) или комитет по развитию территорий (23–30–26, komitet_rt@mail.beladm.ru).

Обращения принимают также в управлении государственного жилищного надзора (32–91–86, insp31@mail.ru) и департаменте ЖКХ Белгородской области (32–35–81, u_gkh@belregion.ru). Отметим, что также информацию об управляющих компаниях и ТСЖ можно найти на сайтах этих организаций или на платежном документе за жилищно-коммунальные платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU