В Белгороде энергетики к празднику подсветили высоковольтные опоры ЛЭП
В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» выполнили светодиодную подсветку двух высоковольтных опор линий электропередачи в Белгороде и мачты связи в Борисовке.
На массивных металлоконструкциях, расположенных в районе Белгородского Сити Молла и вблизи реконструируемой дорожной развязки «Студенческая – Калинина» энергетики смонтировали в общей сложности 12 мощных светодиодных прожекторов синего спектра с эффектом рассеивания. Мягкий свет подсвечивает опоры в вечернее и ночное время суток, не слепит проезжающие машины и не мешает живущим вблизи людям. Монтаж прожекторов выполнили специалисты службы линий электропередачи.
Аналогичные работы энергетики выполнили в Борисовке по просьбе главы администрации района, обеспечив окрашивание и подсветку мачты связи, расположенной вблизи реконструируемого монастыря.