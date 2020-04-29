2020-04-29T16:32:08+03:00
Общество

В Белгороде энергетики к празднику подсветили высоковольтные опоры ЛЭП

30-метровые вышки засветились синим цветом
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы энергетики «Россети Центр Белгородэнерго» выполнили светодиодную подсветку двух высоковольтных опор линий электропередачи в Белгороде и мачты связи в Борисовке.

На массивных металлоконструкциях, расположенных в районе Белгородского Сити Молла и вблизи реконструируемой дорожной развязки «Студенческая – Калинина» энергетики смонтировали в общей сложности 12 мощных светодиодных прожекторов синего спектра с эффектом рассеивания. Мягкий свет подсвечивает опоры в вечернее и ночное время суток, не слепит проезжающие машины и не мешает живущим вблизи людям. Монтаж прожекторов выполнили специалисты службы линий электропередачи.

Аналогичные работы энергетики выполнили в Борисовке по просьбе главы администрации района, обеспечив окрашивание и подсветку мачты связи, расположенной вблизи реконструируемого монастыря.

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