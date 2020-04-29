2020-04-29T16:52:45+03:00
Общество

Горняки Белгородчины простились с Андреем Варичевым

Над железорудным карьером прозвучал голос утраты
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Сегодня ровно в полдень в сердце Лебединского ГОКа - железорудном карьере - вся горная техника приостановила свою работу. Машинисты тяговых агрегатов, экскаваторов, большегрузов стали непрерывно подавать сигналы. Гудки десятков гигантских машин звучали как один протяжный, печальный голос....

Так лебединцы выразили свою горечь утраты и простились с Андреем Владимировичем Варичевым, генеральным директором компании «Металлоинвест». Он ушёл из жизни 27 апреля.

Горняки с печалью говорят: «Этот уникальный, великодушный и талантливый человек всегда будет жить в наших сердцах...»

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