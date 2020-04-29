Студенты Белгородского госуниверситета выполнили более пятисот заявок, оказывая помощь в период пандемии

29 Апр 2020 2020-04-29T16:18:36+03:00

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Волонтеры-медики НИУ «БелГУ» работают на территории Белгородской области в рамках всероссийской акции #Мывместе. Более 500 добровольцев помогают пожилым и маломобильным людям, приобретая для них лекарства и продукты питания, а также трудятся в лечебно-профилактических учреждениях. И уже выполнили больше пятисот заявок.

Региональный координатор Белгородского отделения ВОД «Волонтеры-медики», студентка медицинского института НИУ «БелГУ» Анастасия Карагодина рассказывает:

- Добровольцы работают в режиме «неделя-через две», то есть волонтер выезжает на заявки в течение одной недели, а следующие две недели находится на самоизоляции для профилактики коронавирусной инфекции.

В числе волонтеров-медиков университета 382 студента медицинского института, 117 представителей медицинского колледжа, 8 — института фармации, химии и биологии НИУ «БелГУ». 10 студентов из ближнего и дальнего зарубежья (Турция, Марокко, ОАЭ, Сирия и Египет) не остались равнодушными и решили также внести свой вклад в благое дело помощи нуждающимся.

ИСТОЧНИК KP.RU