У белгородца конфисковали незаконно установленный опознавательный знак такси

29 Апр 2020 2020-04-29T17:56:44+03:00

Нарушителя также оштрафовали на 5000 рублей за незаконно установленный фонарь

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В Чернянском районе Белгородской области местный житель, не имея разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, незаконно установил на свой автомобиль опознавательный фонарь легкового такси. Нарушителя привлекли к ответственности по ч. 4.1 ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси). Суд оштрафовал нелегального таксиста на 5000 рублей и вынес решение о конфискации опознавательного знака такси.

Должностные лица службы судебных приставов Чернянского районного отдела с участием понятых изъяли опознавательный знак и передали в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU