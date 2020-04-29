2020-04-29T14:27:43+03:00
Общество

Сбербанк запустит новый сервис СберАвто

Многофункциональное мобильное приложение для позволит найти, купить и продать новые и подержанные автомобилей у физических и юридических лиц, а также оформить автокредит и застраховать машину
Поделиться:
Изменить размер текста:

Приобретая машину на СберАвто, клиент сможет оформить весь пакет документов, подобрать оптимальную страховку и подать заявку на кредит онлайн. Сделки на СберАвто будут безопасными: доступ к приложению получат только проверенные дилеры, банк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки. Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы.

Новый для российского рынка сервис решит такие проблемы клиентов, как непрозрачное ценообразование, утомительные переговоры и позволит избежать общения с недобросовестными продавцами и «серыми» дилерами. Важно, что все действия по покупке автомобиля — от выбора до доставки — можно будет осуществить не выходя из дома. Доставка автомобиля «до двери» будет доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города). СберАвто будет единой точкой входа для физических (покупателей и продавцов) и юридических лиц (автодилеров).

Для автодилеров так называемый «End-to-End» сервис станет эффективным каналом продвижения своих услуг, сэкономит время на оформлении документации и ускорит сопровождение сделки.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Это новый этап развития экосистемы Сбербанка, которая органично выстраивается вокруг жизненно важных потребностей наших клиентов. Автомобиль — неотъемлемый элемент жизни современного человека и должен вызывать приятные чувства, однако сегодня вопросы, связанные с его покупкой и продажей, порой отнимают много времени, сил и нервов. Компетенции банка в части строительства маркетплейсов в различных отраслях и новейшие IT-разработки, глубокое понимание рынка помогают нам создавать удобные цифровые сервисы на каждый день. Мы уже реализовали очень успешный проект жилой недвижимости ДомКлик, который позволяет найти жилье, получить ипотеку, зарегистрировать квартиру и приобрести весь комплекс сопутствующих услуг. Пришло время для аналогичного сервиса, который кардинально изменит клиентский опыт в сфере покупки и продажи авто».

Пользователи СберАвто также получат возможность входить в мобильное приложение при помощи единой системы авторизации Sberbank ID, которая позволяет экономить время и осуществлять удобный и безопасный вход в цифровые продукты и сервисы Сбербанка без использования логина и пароля.

Скачать приложение, а также узнать более подробную информацию о его функциональных особенностях и ключевых преимуществах можно на официальном сайте сервиса: www.sberauto.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
34-летний белгородец ответит за убийство бывшей супруги
Сбербанк запустит новый сервис СберАвто
Белгородские росгвардейцы задержали 23-летнего парня, находившегося в розыске
Белгородским школьникам отменят «домашку» по 5 предметам
К 1 мая у Центрального рынка в Белгороде появится наземный переход
Белгородцы могут отправить открытку к 75-летию Победы, не выходя из дома
Белгородское предприятие оплатило долг вовремя и избежало дополнительных затрат
Полицейские наградили белгородца за помощь в задержании вооруженного ножом сидельца
Партнер с сайта знакомств украл у белгородки насос
Белгородка перевела интернет-мошенникам больше 3 миллионов рублей
Белгородский школьник стал победителем конкурса «Спасибо маленькому герою»
Против вооружившегося до зубов белгородца возбудили уголовное дело
Прямую трансляцию концерта группы «Звери» покажут в Wink 1 мая
На Белгородчине в Алексеевке обучают и воспитывают... родителей
Похоронить умершего в Ракитянском районе Белгородчины проблематично
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
Белгородские энергетики обеспечили освещение братских могил советских воинов
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Борисовке Белгородской области установили новую скульптуру солдата
Избран новый глава администрации Белгородского района
«Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли
При поддержке Сбербанка шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей
Медиков из белгородской горбольницы № 2 поселили в одной из гостиниц Белгорода