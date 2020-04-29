Белгородские росгвардейцы задержали 23-летнего парня, находившегося в розыске

29 Апр 2020 2020-04-29T14:09:53+03:00

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Сотрудники отдела вневедомственной охраны Белгорода задержали 23-летнего гражданина одной из соседних стран, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.

На улице Корочанской росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который по внешним примерам был похож на разыскиваемого гражданина. Правоохранители потребовали у него документы и выяснили, что 23-летний парень именно тот, кого объявили в федеральный розыск сотрудники УМВД России по Тамбовской области. Он обвинялся в краже.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU