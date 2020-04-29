2020-04-29T12:23:18+03:00
Общество

К 1 мая у Центрального рынка в Белгороде появится наземный переход

Переход оснастят светофором и кнопкой по вызову
Ирина ТАРАСОВА
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Фото со страницы Юрия Галдуна ВКонтакте.Фото со страницы Юрия Галдуна ВКонтакте.
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К 1 мая у Центрального рынка в Белгороде появится наземный переход. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр областного центра Юрий Галдун. Он, в частности, написал: «В районе Центрального рынка к 1 мая запускаем наземный регулируемый пешеходный переход. Это важно для горожан, особенно для тех, кому по разным причинам неудобно пользоваться подземным. Он оснащен светофором с кнопкой по вызову, ведутся работы по его подключению».

Также мэр сообщил, что сегодня, 29 апреля, нанесут заметку. А с 30 апреля переход будет работать в тестовом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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