34-летний белгородец ответит за убийство бывшей супруги

29 Апр 2020 2020-04-29T15:49:01+03:00

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Валуйским межрайонным следственным отделом по следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 34- етнего жителя Волоконовского района. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проникнув в дом через окно, мужчина ударил свою бывшую супругу ножом в живот.

Во время следствия выяснено, что преступление было совершено 26 апреля 2020 года. Обвиняемый разбил окно и проник в дом к бывшей супруге, которая живет в Волоконовке. Вооружившись ножом, он нанес 34-летней женщине один удар в область живота. На помощь женщине поспешили родственники. Раненную доставили в больницу, но она скончалась от полученного ранения. Мотивом совершенного преступления явилась ревность.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-службы регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU