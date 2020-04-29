Белгородцы могут отправить открытку к 75-летию Победы, не выходя из дома

29 Апр 2020 2020-04-29T13:35:11+03:00

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К 9 мая белгородцы получили возможность отправить праздничную открытку, не выходя из дома. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте почты или в мобильном приложении. Вся серия виртуальных открыток доступна в разделе, посвященном 9 мая. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России вполне доступна. При оформлении на сайте необходимо будет указать адресата и добавить свой текст.

В этот юбилейный год не у всех есть возможность поздравить друзей и близких лично. «Живая» открытка – это напоминание о том, что мы вместе, несмотря на то, что вынуждено не можем быть рядом.

ИСТОЧНИК KP.RU