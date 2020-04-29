Полицейские наградили белгородца за помощь в задержании вооруженного ножом сидельца

29 Апр 2020 2020-04-29T08:56:16+03:00

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Напомним, само происшествие случилось 8 апреля на одной из улиц поселка Волоконовка. По предварительным данным, отсидевший за убийство и освободившийся в 2010 году мужчина шел выяснять отношения к сотрудникам магазина. За день до этого он устроил скандал в торговой точке, оставшись недовольным обслуживанием. Но на этот раз у хулигана был при себе нож. По всей видимости, к счастью для всех, на пути ему встретился водитель такси. Злоумышленник кинулся на него с ножом, но местный житель оказался не робкого десятка. Он не только отразил удар, но и удерживал нападавшего до приезда патрульных. Сейчас задержанный находится под стражей. Региональный Следком возбудил в отношении него дело за покушение на убийство человека, выполнявшего общественный долг.

На днях начальник волоконовского отдела полиции Сергей Мирошниченко встретился с отважным жителем поселка. Глава ОМВД и представители Общественного совета выразили Сергею Волокитину слова признательности за самоотверженный поступок. Подполковник полиции в торжественной обстановке вручил земляку благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU