2020-04-29T08:56:16+03:00
Общество

Полицейские наградили белгородца за помощь в задержании вооруженного ножом сидельца

Водитель такси из поселка Волоконовка не только отразил удар, но и удерживал нападавшего до приезда правоохранителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Напомним, само происшествие случилось 8 апреля на одной из улиц поселка Волоконовка. По предварительным данным, отсидевший за убийство и освободившийся в 2010 году мужчина шел выяснять отношения к сотрудникам магазина. За день до этого он устроил скандал в торговой точке, оставшись недовольным обслуживанием. Но на этот раз у хулигана был при себе нож. По всей видимости, к счастью для всех, на пути ему встретился водитель такси. Злоумышленник кинулся на него с ножом, но местный житель оказался не робкого десятка. Он не только отразил удар, но и удерживал нападавшего до приезда патрульных. Сейчас задержанный находится под стражей. Региональный Следком возбудил в отношении него дело за покушение на убийство человека, выполнявшего общественный долг.

На днях начальник волоконовского отдела полиции Сергей Мирошниченко встретился с отважным жителем поселка. Глава ОМВД и представители Общественного совета выразили Сергею Волокитину слова признательности за самоотверженный поступок. Подполковник полиции в торжественной обстановке вручил земляку благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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