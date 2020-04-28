Партнер с сайта знакомств украл у белгородки насос

28 Апр 2020 2020-04-28T19:08:51+03:00

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На днях в полицию Старого Оскола с заявлением о пропаже водяного электронасоса обратилась 33-летняя женщина. Находившийся на балконе гидравлический аппарат буквально испарился. Выяснилось, что полтергейст здесь ни при чем.

Правоохранители изучили круг общения оскольчанки и выяснили, что накануне к ней в гости заходил друг из Интернета. Отношения с 35-летним мужчиной у женщины завязались на сайте знакомств. Ухажер попался с богатой биографией – привлекался за кражи и убийство. По версии следствия, гость присмотрел на балконе женщины насос, а когда она уснула, забрал аппарат стоимостью 10 тысяч рублей и ушел. Похищенное полицейские обнаружили дома у другой избранницы злоумышленника.

Теперь старооскольскому мачо грозит новый срок. В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело за кражу со значительным ущербом. Мужчина может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU