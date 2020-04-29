Белгородское предприятие оплатило долг вовремя и избежало дополнительных затрат

29 Апр 2020 2020-04-29T09:42:16+03:00

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В результате своевременного исполнения долговых обязательств организация избежала дополнительных финансовых затрат. В Белгородской райотдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ, выданный Арбитражным судом. Суд постановил взыскать с логистического предприятия в пользу юридического лица задолженность в размере 154 тысячи рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. При этом должник был предупрежден: в случае невыполнения требований исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор и применены меры принудительного характера.

Чтобы избежать принудительного исполнения, должник заплатил задолженность в установленный срок. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU