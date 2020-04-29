2020-04-29T09:42:16+03:00
Общество

Белгородское предприятие оплатило долг вовремя и избежало дополнительных затрат

Задолженность составила 154 тысячи рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородское предприятие оплатило долг вовремя и избежало дополнительных затрат. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской областиБелгородское предприятие оплатило долг вовремя и избежало дополнительных затрат. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области
Изменить размер текста:

В результате своевременного исполнения долговых обязательств организация избежала дополнительных финансовых затрат. В Белгородской райотдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ, выданный Арбитражным судом. Суд постановил взыскать с логистического предприятия в пользу юридического лица задолженность в размере 154 тысячи рублей.

Судебный пристав-исполнитель направил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства. При этом должник был предупрежден: в случае невыполнения требований исполнительного документа в добровольный срок, будет взыскан исполнительский сбор и применены меры принудительного характера.

Чтобы избежать принудительного исполнения, должник заплатил задолженность в установленный срок. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Белгородское предприятие оплатило долг вовремя и избежало дополнительных затрат
Полицейские наградили белгородца за помощь в задержании вооруженного ножом сидельца
Партнер с сайта знакомств украл у белгородки насос
Белгородка перевела интернет-мошенникам больше 3 миллионов рублей
Белгородский школьник стал победителем конкурса «Спасибо маленькому герою»
Против вооружившегося до зубов белгородца возбудили уголовное дело
Прямую трансляцию концерта группы «Звери» покажут в Wink 1 мая
На Белгородчине в Алексеевке обучают и воспитывают... родителей
Похоронить умершего в Ракитянском районе Белгородчины проблематично
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
Белгородские энергетики обеспечили освещение братских могил советских воинов
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Борисовке Белгородской области установили новую скульптуру солдата
Избран новый глава администрации Белгородского района
«Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли
При поддержке Сбербанка шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей
Медиков из белгородской горбольницы № 2 поселили в одной из гостиниц Белгорода