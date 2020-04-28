Белгородский школьник стал победителем конкурса «Спасибо маленькому герою»

28 Апр 2020 2020-04-28T18:09:35+03:00

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Конкурс «Спасибо маленькому герою» проводит Фонд Оксаны Федоровой в честь детей и подростков, воевавших в годы великой отечественной войны. Организаторами конкурса выступили Музей Победы, Почта России, Российская государственная детская библиотека и Национальная родительская ассоциация. В конкурсе приняли участие более 4 тысяч школьников со всей России и даже из-за рубежа. Самой популярной номинацией традиционно стал «Рисунок»- дети прислали 1 980 работ, в номинациях «Проза» и «Поэзия» - по 478 и 407 работ соответственно.

Работы победителей в номинации «Рисунок» будут выпущены Почтой России в виде коллекционных почтовых открыток. Они будут направлен победителям конкурса, членам жюри и ветеранам.

Финалистами конкурса стали 160 лучших работ, среди них – произведение 12-летнего Ильи Борзых из села Скородное Белгородской области.

«Хочу рассказать о своем прадедушке Борзых Алексее Стефановиче, сыне полка, который, в свои не полные пятнадцать лет прошел дорогами войны от Прохоровки и до Берлина. Я учусь в 5 классе, и мне сейчас чуть меньше лет, сколько было тогда моему прадедушке», - пишет Илья Борзых в своей конкурсной работе «Сын полка».

ИСТОЧНИК KP.RU