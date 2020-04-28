2020-04-28T12:01:36+03:00
Экономика

ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта

По рекомендации Банка России продолжено обслуживание розничных клиентов с паспортами, действие которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Новые и действующие клиенты ВТБ, которые не получили паспорт в связи с достижением возраста 20 и 45 лет, также смогут полноценно пользоваться всеми финансовыми продуктами и услугами банка как в офисах, так и дистанционных каналах.

- Сейчас принципиально важно обеспечить граждан полным комплексом финансовых услуг без нарушения режима самоизоляции. Мы разработали решение, которое позволит избежать получения новых документов только для обращения в банк. Теперь оформить кредит, вклад или воспользоваться любыми другими финансовыми услугами можно и в том случае, если срок действия вашего паспорта уже истек. Мы поддерживаем решение ЦБ РФ и рады помочь нашим клиентам в этот непростой период, – отметил Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Ранее Банк ВТБ (ПАО) принял решение о продлении обслуживания кредитных и дебетовых карт с истекшим в марте сроком действия. На первом этапе клиенты ВТБ смогут использовать их для снятия и пополнения в своих банкоматах. Банк также продлил срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны, но не были своевременно получены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Белгородчине в Алексеевке обучают и воспитывают... родителей
Похоронить умершего в Ракитянском районе Белгородчины проблематично
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
Белгородские энергетики обеспечили освещение братских могил советских воинов
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В Борисовке Белгородской области установили новую скульптуру солдата
Избран новый глава администрации Белгородского района
«Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли
При поддержке Сбербанка шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей
Медиков из белгородской горбольницы № 2 поселили в одной из гостиниц Белгорода