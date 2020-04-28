Белгородские энергетики обеспечили освещение братских могил советских воинов

28 Апр 2020 2020-04-28T11:32:49+03:00

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В преддверии 75-летия Великой Победы сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечили освещение братских могил советских воинов, расположенных в селах Старая Безгинка Новооскольского района, Щетиновка Белгородского района и Стрелецкое Красногвардейского района.

В селе Старая Безгинка Новооскольского городского округа энергетики обеспечили возможность декоративной подсветки братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

- В братской могиле захоронены шестеро новооскольцев, погибших при обороне села, - рассказал заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. - В 1953 году на могиле был установлен памятник – скульптура советского солдата, а в мае 1997 года постановлением главы администрации области мемориал включен в список объектов истории и культуры областного значения. Сделать все от нас зависящее в память о людях, подаривших нам мир, – наш долг, наша обязанность. Теперь это знаковое для всех новооскольцев и жителей села место будет хорошо освещаться и в ночное время суток. Аналогичные работы мы выполняем накануне праздника и в других районах.

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