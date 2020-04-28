В Борисовке Белгородской области установили новую скульптуру солдата

28 Апр 2020 2020-04-28T10:34:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Борисовка Белгородской области продолжаются работы по реставрации памятника «Одиночная могила Неизвестного солдата» . Работы здесь идут в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Уже установлена новая скульптура солдата. Все работы, в том числе и озеленение территории памятника, будут завершены к 9 мая.

Здесь уже провели благоустройство прилегающей территории и установили на постамент новую скульптуру. Ее высота более двух метров, вес чуть больше ста килограммов. Фигура солдата выполнена из композитного материала, ее автор Роман Бложко. Начаты работы по капитальному ремонту постамента, где будут использованы современные натуральные материалы, сообщает пресс-служба администрации Борисовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU