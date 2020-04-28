2020-04-28T10:34:47+03:00
Общество

В Борисовке Белгородской области установили новую скульптуру солдата

Реставрация могилы Неизвестного солдата закончится к 9 Мая
Ирина ТАРАСОВА
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В Борисовке Белгородской области установили новую скульптуру солдата. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаВ Борисовке Белгородской области установили новую скульптуру солдата. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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В поселке Борисовка Белгородской области продолжаются работы по реставрации памятника «Одиночная могила Неизвестного солдата» . Работы здесь идут в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". Уже установлена новая скульптура солдата. Все работы, в том числе и озеленение территории памятника, будут завершены к 9 мая.

Здесь уже провели благоустройство прилегающей территории и установили на постамент новую скульптуру. Ее высота более двух метров, вес чуть больше ста килограммов. Фигура солдата выполнена из композитного материала, ее автор Роман Бложко. Начаты работы по капитальному ремонту постамента, где будут использованы современные натуральные материалы, сообщает пресс-служба администрации Борисовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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