«Открытие» за 1 квартал 2020 года заработал 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли

28 Апр 2020 2020-04-28T09:20:39+03:00

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 26 миллиардов - на 14% лучше результата за аналогичный период 2019-го

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Положительное влияние на финансовый результат банка оказал рост чистого комиссионного дохода на 32% (до 6,5миллиарда рублей).

Объем активов банка «Открытие» в I квартале по РСБУ увеличился на 2,3% - до 2,37 триллиона рублей.

Кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за счет розничного направления и на 1 апреля составил 1,45 триллиона.

Объем вложений в ценные бумаги по итогам квартала сократился на 81 миллиард рублей (10,1%), преимущественно за счет облигаций Банка России, что связано с перераспределением структуры ликвидных активов «Открытия».

В I квартале средства клиентов на счетах увеличились на 40 миллиардов рублей и составили 1,78 триллиона. При этом средства частных клиентов выросли на 2,0%, юридических лиц – на 2,6%. Наблюдается приток средств клиентов на текущие счета.

Регуляторный капитал банка в I квартале 2020 года снизился на 6,3 миллиарда рублей (до 306), преимущественно за счет отрицательной переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» выполняет с запасом. В частности, Н1.0 по состоянию на 1 апреля составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок). При расчете нормативов и регуляторного капитала кредитная организация не применяла временные регуляторные послабления для банков, введенные ЦБ РФ.