2020-04-27T18:03:19+03:00
Общество

При поддержке Сбербанка шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн

Трансляция акции состоится на официальных сайтах, федеральных телеканалах и в социальных сетях
Олег ИВАНОВ
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации парад Победы и акцию «Бессмертный полк» было решено перенести. Торжественные мероприятия обязательно состоятся в 2020 году, но только после того, как угроза коронавируса отступит. Однако 9 мая - особенный день для каждого из нас. Поэтому Сбербанк вместе с «Бессмертным полком России» поможет не прерваться всероссийской традиции и перенесет шествие в онлайн формат.

Народная акция в цифровом формате

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на базе «Банка памяти» Сбербанка было разработано решение, которое позволит воронежцам, тамбовчанам, липчанам и жителям других регионов нашей страны объединить в онлайн-шествии и передать через поколения истории наших ветеранов.

Чтобы принять участие в проекте «Бессмертный полк - онлайн», достаточно зарегистрировать профили своих героев в «Банке памяти» Сбербанка, на сайте «Бессмертного полка России» или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Просто добавьте фото родственника-ветерана и напишите все, что помните о нем: имя, дату рождения, годы участия в войне, награды и события, в которых принимал участие.

- Для нас чрезвычайно ценно поддержать акцию, которая дает возможность каждой российской семье почтить память своих близких, солдат Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» - это народный проект, и в ситуации пандемии Сбербанк помогает всей стране, а также гражданам за ее пределами, принять участие в любимой народной акции в цифровом формате. Это уникальная возможность не только рассказать о человеке, но и найти тех, с кем наши деды были в одном окопе. Мы можем сблизить все вместе вокруг движения «Бессмертный полк», - комментирует Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк.

Проект становится шире

Трансляция «Бессмертного полка - онлайн» пройдет 9 мая на сайте «Бессмертного полка России», федеральных телеканалах, в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники, на портале Mail.ru, а также на ресурсе экосистемы Сбербанка - в онлайн-кинотеатре «Okko».

- Шествие «Бессмертного полка стало неотъемлемой частью празднования Дня Победы не только в России, но и в мире. Акция собирает под свои знамена миллионы людей. В этом году каждый из нас сможет разместить портреты ветеранов, которых мы чтим в своих семьях. Мы всем вместе пройдем в виртуальном строю, - отметил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Проект стал значительно шире. Благодаря разделу «Плечом к плечу» можно узнать, с кем из других участников войны, добавленных в «Банк памяти», воевал вместе ваш ветеран. Авторизовавшись через одну из соцсетей и внеся информацию о герое своей семьи, можно увидеть на карте с кем из ветеранов твоих друзей плечом к плечу служил твой прадед.

- 9 мая - очень личный праздник для всех граждан России. У нас практически нет семей, которых бы не затронула Великая Отечественная война. Мы должны сказать себе, нашим ветеранам, друзьям и всем вообще, что мы помним. Мы ожидаем, что в акции примут участие все, кому есть чем поделиться о своих родственниках - участниках войны, - считает первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян.

Профили ветеранов можно сохранить в «Банк памяти» и для того, чтобы передать их истории будущим поколениям. На главной странице проекта также расположена интерактивная карта, на которой находится более 200 важнейших событий войны с историческими справками о каждом из них. А боковом меню можно увидеть истории предков друзей из социальных сетей.

Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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