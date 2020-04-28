2020-04-28T09:47:04+03:00
Общество

Избран новый глава администрации Белгородского района

Бывшего главу задержали по подозрению во взятке
Ирина ТАРАСОВА
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Избран новый глава администрации Белгородского района. Фото пресс-службы администрации Белгородсого районаИзбран новый глава администрации Белгородского района. Фото пресс-службы администрации Белгородсого района
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Депутаты Муниципального совета единогласно утвердили на должность главы администрации Белгородского района Владимира Николаевича Перцева. С декабря 2018-го он возглавлял администрацию губернатора Белгородской области. С ноября 2019 года был исполняющим обязанности главы Белгородского района. Напомним, что бывшего главу района Анатолия Попкова задержали за взятку в октябре 2019 года.

На замещение должности главы администрации конкурсной комиссией были отобраны два кандидата: Владимир Перцев и Олег Чегодаев, которые выступили перед участниками заседания со своими программами. Выслушав кандидатов, члены Муниципального совета перешли к голосованию, приняв решение проводить его открытым путем. Единогласным решением депутатов на должность главы администрации Белгородского района утвержден Владимир Перцев. После торжественной процедуры принятия присяги он продолжил участие в 23 заседании Муниципального совета уже в новой должности – главы администрации Белгородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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