2020-04-27T17:35:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей

Причина смерти — covid-ассоциированная двухсторонняя пневмония
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей.В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей.Фото: "КП" Архив
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27 апреля на ежедневном брифинге заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева доложила, что причина смерти врача-онколога, заразившегося COVID-19 установлена. Это — covid-ассоциированная двусторонняя пневмония. Сейчас усилия медиков и властей региона направлены на то, чтобы в это тяжелое время поддержать семью погибшего доктора. Из средств фонда социального страхования его семье будет выплачена компенсация — не менее 1 миллиона рублей.

Напомним, врач-онколог скончался в городской больнице №2 областного центра в ночь на 26 апреля. В больнице 22 апреля ему стало лучше и его тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат. Но буквально на следующую ночь доктор почувствовал себя хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппрату ИВЛ. В течении недели медики пытались спасти своего коллегу, но он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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