В Белгородской области семье умершего от COVID-19 врача-онколога выплатят компенсацию в 1 миллион рублей
27 апреля на ежедневном брифинге заместитель губернатора Белгородской области Наталия Зубарева доложила, что причина смерти врача-онколога, заразившегося COVID-19 установлена. Это — covid-ассоциированная двусторонняя пневмония. Сейчас усилия медиков и властей региона направлены на то, чтобы в это тяжелое время поддержать семью погибшего доктора. Из средств фонда социального страхования его семье будет выплачена компенсация — не менее 1 миллиона рублей.
Напомним, врач-онколог скончался в городской больнице №2 областного центра в ночь на 26 апреля. В больнице 22 апреля ему стало лучше и его тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат. Но буквально на следующую ночь доктор почувствовал себя хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппрату ИВЛ. В течении недели медики пытались спасти своего коллегу, но он скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU