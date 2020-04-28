2020-04-28T14:16:02+03:00
Общество

На Белгородчине в Алексеевке обучают и воспитывают... родителей

Находясь на самоизоляции с детьми, взрослые нуждаются в помощи педагогов
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине в Алексеевке воспитывают... родителей. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаНа Белгородчине в Алексеевке воспитывают... родителей. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В период вынужденной меры – «Сидим дома» выросла востребованность консультационной помощи родителям по разным вопросам. Статистика подтверждает, что за помощью в Консультационные центры сейчас обращается втрое больше людей, чем в прошлом году.

Сегодня специалисты центров используют все возможности работы с родителями в дистанционном режиме. В созданных группах соцсетей размещаются альбомы с фото, обучающее видео, карточки с упражнениями, игры, презентации.

Воспитатели консультируют родителей, направляя их деятельность на обучение детей, педагоги–психологи оказывают психологическое сопровождение семьям. Самыми востребованными темами для консультаций стали: «Как организовать деятельность ребенка дома во время самоизоляции», «Играем дома - развивающие игры для дома», «Взаимоотношение между родителями и детьми в семье», «Эмоциональное развитие детей в семье», «Совместные семейные игры» и другие.

Зарегистрировано активное обращение родителей из сельской местности в центры игровой поддержки, созданные на безе сельских детских садов. Педагоги на электронные почты родителей направляли консультации: «Развитие мелкой моторики рук малышей с использованием подручного материала», «Как укрепить здоровье ребенка посредством закаливающих мероприятий», «Утренние истерики».

ИСТОЧНИК KP.RU

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