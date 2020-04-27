Медиков из белгородской горбольницы № 2 поселили в одной из гостиниц Белгорода

27 Апр 2020 2020-04-27T16:59:53+03:00

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Врачи с медсестры, которые готовы работать с пациентами, зараженными COVID-19, поселились в одной из гостиниц Белгорода. Туда переехали уже 30 человек. Сделано это для того, чтобы избежать контактов с другими людьми. На работу и с работы их доставляют спецтранспортом. Смены, по словам главного врача Антона Бондарева, который докладывал о ситуации на брифинге 26 апреля, длятся по 8-12 часов.

Главврач также рассказал, что из 93 пациентов терапевтического корпуса у 58 диагноз - «пневмония». Также он подчеркнул, что все переехавшие в отель медики выразили желание поселиться там, так как не имеют возможности самоизолироваться дома.

Заместитель губернатора по здравоохранению Наталья Зубарева добавила, что со временем переехавших в отель медиков станет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU