На пожаре в селе Широкое Белгородской области погиб мужчина

27 Апр 2020 2020-04-27T16:12:22+03:00

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На минувшей неделе в Белгородской области произошло 102 пожара, 12 из них в жилых помещениях. 20 апреля загорелся дом в селе Широкое Красненского района. На ликвидацию пожара незамедлительно были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 26 и добровольная пожарная команда села Новоуколово. В результате огнем повреждены мебель и вещи на площади 12 квадратных метров, закопчены стены и потолок, а также повреждена кровля на площади 24 квадратных метра. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1951 года рождения.

В этот же день горела трехкомнатная квартира в микрорайоне Рудничный Старого Оскола. И снова потери - погибла молодая женщина. Личным составом пожарно-спасательных подразделений спасен мужчина, по лестничным маршам эвакуированы 5 человек.

25 апреля случился пожар в однокомнатной квартире в Белгороде по проспекту Богдана Хмельницкого. На ликвидацию незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 1 и № 4. Личный состав дежурного караула по лестничным маршам эвакуировал 15 человек.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается с убедительной просьбой соблюдать требования пожарной безопасности: не перегружать электропроводку, не использовать неисправные электроприборы, не курить в помещении.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112

ИСТОЧНИК KP.RU