В здании Валуйского автовокзала и на прилегающей территории работали спасатели

27 Апр 2020 2020-04-27T14:31:07+03:00

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Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают оказывать помощь в проведении санитарной обработки социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры региона. Так, в городе Валуйки сотрудники МЧС провели санитарную обработку здания автовокзала. Меры по санитарной обработке предприняты для минимизации риска ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.

Для санитарной обработки сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области использовали дезинфицирующие противомикробные хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Они оказывают разрушающее воздействие на вирусы, но при этом безопасные для людей и животных.

Обработку провели во всех помещениях, включая служебные. Были также продезинфицированы асфальтобетонные и плиточные покрытия. Общая площадь обработанной территории оставила около 400 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU