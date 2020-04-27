В здании Валуйского автовокзала и на прилегающей территории работали спасатели
Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают оказывать помощь в проведении санитарной обработки социально значимых объектов и объектов транспортной инфраструктуры региона. Так, в городе Валуйки сотрудники МЧС провели санитарную обработку здания автовокзала. Меры по санитарной обработке предприняты для минимизации риска ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото пресс-службы МЧС России по Белгородской области.
Для санитарной обработки сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области использовали дезинфицирующие противомикробные хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Они оказывают разрушающее воздействие на вирусы, но при этом безопасные для людей и животных.
Обработку провели во всех помещениях, включая служебные. Были также продезинфицированы асфальтобетонные и плиточные покрытия. Общая площадь обработанной территории оставила около 400 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU