Жителей подмосковной области будут судить за преступления в Белгородском регионе

27 Апр 2020 2020-04-27T15:21:21+03:00

Жителей Ярославской области будут судить за преступления в Белгородской области. Фото: "КП" Архив

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Первым отделом следственного управления Следственного комитета по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Ярославской области в преступлениях на территории Белгородской области. Они обвиняются в убийстве белгородца и уничтожении его машины путем поджога.

По версии следствия, в 2018 году между 44-летним жителем Белгородской области и одним из обвиняемых возник конфликт по поводу совместной финансовой деятельности. Находясь в Москве, 33 – летний обвиняемый договорился с знакомым устранить напарника. Они разработали план, распределили роли, нашли средства маскировки, орудие преступления и транспорт

28 декабря вечером обвиняемые прибыли на базу отдыха в Белгородском районе, проникли в постройку, где находился потерпевший, и избили его. Затем один из преступников ножом нанес белгородцу смертельные ранения. Скрываясь, обвиняемые подожгли автомобиль убитого.

Расследование уголовного дела было сложным из-за принятых обвиняемыми мер конспирации. Но благодаря взаимодействию следователей и сотрудников угрозыска регионального УМВД удалось выйти на след злоумышленников. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU