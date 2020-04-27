Николай Шевцов: «Из 13 одноклассников домой с войны вернулось только трое»

27 Апр 2020 2020-04-27T13:57:09+03:00

В этом году ветерану Белгородэнерго исполнилось 94 года, почти 50 из них он посвятил энергетике

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Накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне волонтеры белгородского филиала «Россети Центр» во главе с директором филиала Сергеем Демидовым поздравили ветерана войны, одного из основателей Белгородэнерго Николая Семеновича Шевцова.

В этом году Николаю Шевцову исполнилось 94 года, почти 50 из них он посвятил энергетике. Работал инженером-инспектором по технике безопасности и эксплуатации, возглавлял службу высоковольтных линий электропередачи, а затем, вплоть до 1992 года, - службу распределительных сетей.

Войну Шевцов встретил 15-летним подростком. Вспоминает, что уже на следующий день отправили в Борисовку рыть окопы. Из 13 парней-одноклассников выжили и вернулись домой только трое. Погиб на фронте под Житомиром и родной брат Николая. Хорошо помнит нелегкую жизнь в оккупации, виселицы с замученными местными жителями в центре села Микояновка (сейчас поселок Октябрьский Белгородского района), канонаду боев под Белгородом, когда небо покрывалось заревом после бомбежек. Помнит, как прятался от немцев, чтобы не забрали на работы в Германию.

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ИСТОЧНИК KP.RU