2020-04-27T13:17:59+03:00
Общество

Белгородская почта переходит на электронные извещения

Белгородцы, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская почта переходит на электронные извещения.Белгородская почта переходит на электронные извещения.Фото: "КП" Архив
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Белгородцам, которые оформили на почте простую электронную подпись, уже не нужно получать бумажные уведомления. Так, если раньше почтальон опускал извещение в почтовый ящик, то после обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде СМС на телефонный номер.

Пользователям мобильного приложения также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

Подключиться к услуге белгородцы могут в мобильном приложении в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете на сайте или в любом почтовом отделении. Отметим, что уже почти 77% почтовых отправлений россияне получают с помощью простой электронной подписи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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