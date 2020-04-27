2020-04-27T12:09:11+03:00
Общество

Сбербанк провел реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей

При этом 67 тысяч заявок одобрено по собственной программе банка
Олег ИВАНОВ
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С 25 марта Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлицам на 58,1 млрд рублей. Об этом сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления банка.

- К нам поступило более 368 тысяч заявок на реструктуризацию. Более 97 тысячи из них мы уже одобрили. В том числе 30 тысяч на общую сумму 9,7 млрд рублей реструктурированы по государственным программам кредитных каникул в рамках 106-ФЗ и 76-ФЗ, - уточняет Александр Ведяхин.

Оставшиеся 67 тысяч заявок одобрено по собственной программе Сбербанка. Речь идет об общей сумме в 48,4 млрд рублей. Если смотреть структуру этих обращений, то 15 тысяч заявок на 32,1 млрд рублей - по ипотечным кредитам, а 52 тысячи заявок на 16,3 млрд рублей - по всем остальным.

- Напомню, что 106-ФЗ ограничивает максимальный размер займа, при котором клиент может претендовать на кредитные каникулы. Для Москвы это 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока - 3 млн, для всех остальных регионов - 2 млн. Главное отличие собственной программы реструктуризации Сбербанка - это полное отсутствие каких-либо лимитов. То есть если кредит человека превышает эти установленные государством пределы, он все равно может обратиться к нам за каникулами, - поясняет Александр Ведяхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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