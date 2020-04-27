2020-04-27T10:52:09+03:00
Общество

«Открытие» начал прием заявок на ипотечные кредиты по новой госпрограмме под 6,25%

Взять кредит на льготных условиях может любой россиянин вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса
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Получить поддержку сможет максимально широкий круг заемщиков.

Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20%.

При этом оформить льготную ипотеку можно в дистанционных каналах, не нарушая режима самоизоляции. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.

- Запуск новой программы– важная мера поддержки экономики в период пандемии, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Кредитование по привлекательным ставкам позволит сделать новое комфортное жилье доступным для самого широкого круга заемщиков. Кроме того, льготная ипотека станет важным фактором сохранения спроса на рынке недвижимости и поддержки строительной отрасли.

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