Белгородца оштрафовали за продажу «левого» алкоголя

27 Апр 2020 2020-04-27T09:12:37+03:00

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В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа с жителя Белгородской области в размере 100 тысяч рублей за продажу не маркированного алкоголя.

Накануне белгородец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа не маркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа и предоставлена ежемесячная рассрочка выплаты по 8333 рублей в течение 1 года.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что неуплата задолженности в установленный срок в соответствии с ч. 1 ст. 32 УИК РФ является злостным уклонением от уплаты штрафа и влечет его замену.

Но когда большая часть штрафа была погашена, денежные средства перестали поступать. Судебный пристав-исполнитель подготовил и направил в суд представление о замене штрафа. Должник,узнав об этом, решил не усугублять своего положения и поспешил оплатить оставшуюся часть долга.

ИСТОЧНИК KP.RU