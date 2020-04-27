2020-04-27T09:12:37+03:00
Общество

Белгородца оштрафовали за продажу «левого» алкоголя

Приставы взыскали уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородца оштрафовали за продажу «левого» алкоголя.Белгородца оштрафовали за продажу «левого» алкоголя.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа с жителя Белгородской области в размере 100 тысяч рублей за продажу не маркированного алкоголя.

Накануне белгородец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа не маркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное в крупном размере). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа и предоставлена ежемесячная рассрочка выплаты по 8333 рублей в течение 1 года.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что неуплата задолженности в установленный срок в соответствии с ч. 1 ст. 32 УИК РФ является злостным уклонением от уплаты штрафа и влечет его замену.

Но когда большая часть штрафа была погашена, денежные средства перестали поступать. Судебный пристав-исполнитель подготовил и направил в суд представление о замене штрафа. Должник,узнав об этом, решил не усугублять своего положения и поспешил оплатить оставшуюся часть долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк провел реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей
«Открытие» начал прием заявок на ипотечные кредиты по новой госпрограмме под 6,25%
Белгородца оштрафовали за продажу «левого» алкоголя
Смерть доктора-онколога — большая потеря для всех медиков Белгородчины
Водителю скорой из Старого Оскола выдали защитный костюм после жалобы
На Белгородчине во дворе и овраге найдены минометные мины и авиабомба
В Старом Осколе отремонтируют дорогу на улице Победы
Мэр Белгорода рассказал, когда завершится отопительный сезон
В понедельник в Шебекинском городском округе будут ловить нетрезвых водителей
С карты жителя Белгорода пропало 50 тысяч рублей
В Белгородской области двум «ВАЗам» крупно не повезло
На Белгородчине воры украли двух овец
В Белгородской области зафиксированы лже-двойники у сайта Росреестра
63-летний белгородец не смог выбраться из горящего дома
В Белгородской области на выходные испортится погода