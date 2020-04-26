Смерть доктора-онколога — большая потеря для всех медиков Белгородчины

26 Апр 2020 2020-04-26T13:58:41+03:00

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Соболезнования родным и близким врача заместитель губернатора Наталия Зубарева выразила на сегодняшнем брифинге. По ее словам, пациент скончался минувшей ночью, он проходил лечение в городской больнице №2 Белгорода.

Наталия Зубарева, в частности, отметила:

- Я выражаю соболезнования семье нашего коллеги - работника онкологического диспансера - и всему медицинскому сообществу Белгородской области. Для нас это большая потеря. За его жизнь в течение недели боролись доктора разных специальностей городской больницы №2, но, к сожалению, эта коллективная работа закончилась летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU