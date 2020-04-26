Водителю скорой из Старого Оскола выдали защитный костюм после жалобы

26 Апр 2020 2020-04-26T11:28:46+03:00

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Водитель скорой помощи в Старом Осколе получил защитный костюм после того, как разместил ролик с жалобой на работу в соцсети. Многие обсуждая ролик, писали, что его, скорее всего, уволят. Но предположения не оправдались. Правда, старооскольскому водителю забыли выдать очки.

Напомним, что после того, как видеообращение обиженного водителя скорой помощи из Старого Оскола попало в сеть, разгорелся немалый скандал. Водитель жаловался, что выдают одноразовую маску на 12 часов и перчатки. Также он говорил, что никакой оплаты в глаза не видел и что тесты на коронавирусную инфекцию у них не берут.

ИСТОЧНИК KP.RU