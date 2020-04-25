Мер Белгорода рассказал, когда завершится отопительный сезон
Мэр Белгорода сообщил дату окончания отопительного сезона. Батареи в домах жителей областного центра отключат уже во вторник, 28 апреля. Также от отопления будут отключены образовательные учреждения и другие объекты города, которые закрыты до конца месяца. При этом отопление будут подаваться в больницы и родильные дома. Соответсствующее распоряжение подписал Юрий Галдун.
Напомним, что в соответствии с жилищным кодексом, отопительный сезон обычно заканчивают при установившейся температуре воздуха выше 8 градусов тепла. И если эта температура будет держаться в течение 5 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU