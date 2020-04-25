С карты жителя Белгорода пропало 50 тысяч рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T14:43:09+03:00

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В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 42-летний житель областного центра: с его счета пропала крупная сумма - 50 тысяч рублей. Полицейские задержали 36-летнего товарища потерпевшего. По предварительным данным, накануне оба были в гостях у общих знакомых. Подозреваемый попросил у приятеля телефон, чтобы позвонить. Он знал пароль от мобильного банка и через приложение перевел себе на карту чужие деньги.

По словам задержанного, 50 тысяч рублей он обналичил в банкомате, после чего потратил. На звонки обворованного больше не отвечал.

В следственном управлении УМВД России по Белгороду возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Санкции статьи — до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU