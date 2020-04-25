2020-04-25T11:22:05+03:00
Происшествия

На Белгородчине воры украли двух овец

Одно животное злоумышленники съели, а второе сбежало из плена
Ирина ТАРАСОВА
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На Белгородчине воры украли двух овец.На Белгородчине воры украли двух овец.Фото: Архив "КП"
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В Вейделевском районе возбудили уголовное дело в отношении двух молодых людей, которые подозреваются в краже овец. По предварительным данным, они подъехали на территорию летней базы одного из сельскохозяйственных предприятий района, перелезли через забор и проникли в хозяйственные помещения.

Выбрав по одной овце, злоумышленники погрузили их на спины, положили в багажник автомобиля и уехали. Пропажу заметил генеральный директор предприятия и обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 16 тысяч рублей.

Полицейские нашли воров. Оказалось, что одно животное они съели, а вторая овца сбежала. Сейчас двум жителям Вейделевского района грозит два года тюрьмы за кражу, совершенную по предварительному сговору и с незаконным проникновением в помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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