В понедельник в Шебекинском городском округе будут ловить нетрезвых водителей

25 Апр 2020 2020-04-25T16:34:25+03:00

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27 апреля сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому городскому округу проведут рейдовые мероприятия. Они направлены на выявление нетрезвых водителей, а также нарушений Правил дорожного движения. Управлять транспортом в нетрезвом виде запрещено. За это полагается штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность.

С начала текущего года на территории Шебекинского городского округа задержаны 96 лиц, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU