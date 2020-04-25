В Старом Осколе отремонтируют дорогу на улице Победы

25 Апр 2020 2020-04-25T17:59:22+03:00

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Улица Победы расположена на территории бывшего Пушкарского сельсовета (район железнодорожного вокзала). Сегодня здесь полным ходом идут работы по благоустройству дорожной сети. Капитальный ремонт объекта на сумму 14,7 миллионов рублей проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Победы есть памятное место, посвященное событиям Великой Отечественной. В небольшом сквере у больницы находится братская могила 216 советских воинов. Они погибли в боях в феврале 1943-го при освобождении города. Над захоронением возвышается гипсовая фигура солдата, который левой рукой опирается на венок победителя. Эту скульптуру в 1963 году соорудил коллектив локомотивного депо.

Специалисты уже обновили бортовой камень, демонтировали остановочные павильоны для последующей замены на современные. И приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия: его удалят, сверху нанесут выравнивающий слой, а затем произведут укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Завершить работы на улице Победы, протяженность которой 682 метра, планируется к 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU