В Старом Осколе отремонтируют дорогу на улице Победы
Улица Победы расположена на территории бывшего Пушкарского сельсовета (район железнодорожного вокзала). Сегодня здесь полным ходом идут работы по благоустройству дорожной сети. Капитальный ремонт объекта на сумму 14,7 миллионов рублей проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На улице Победы есть памятное место, посвященное событиям Великой Отечественной. В небольшом сквере у больницы находится братская могила 216 советских воинов. Они погибли в боях в феврале 1943-го при освобождении города. Над захоронением возвышается гипсовая фигура солдата, который левой рукой опирается на венок победителя. Эту скульптуру в 1963 году соорудил коллектив локомотивного депо.
Специалисты уже обновили бортовой камень, демонтировали остановочные павильоны для последующей замены на современные. И приступили к фрезерованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия: его удалят, сверху нанесут выравнивающий слой, а затем произведут укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Завершить работы на улице Победы, протяженность которой 682 метра, планируется к 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU