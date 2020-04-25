2020-04-25T09:06:31+03:00
Общество

В Белгородской области зафиксированы лже-двойники у сайта Росреестра

Через поддельные сайты интернет-мошенники обманывают белгородцев
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области зафиксированы лже-двойники у сайта Росреестра.В Белгородской области зафиксированы лже-двойники у сайта Росреестра.Фото: архив КП
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Управление Росреестра по Белгородской области предупреждает жителей региона: у сайта Росреестра с каждым днем появляется все больше платных двойников в Интернете. В связи с эпидемией коронавируса в стране вырос спрос на получение услуг Росреестра в электронном виде. Этим активно начали пользоваться мошенники, которые через сайты-двойники, используя символику Росреестра, предлагают онлайн-услуги населению.

Зафиксировано значительное количество сторонних сайтов, которые вводят в заблуждение потенциальных потребителей услуг Росреестра. В связи с этим, Управление призывает жителей Белгородской области быть бдительными. Управление Росреестра по Белгородской области подчеркивает, что полученная на сайтах-двойниках информация не гарантирует полноту и достоверность сведений об объектах недвижимости и ведет к финансовым потерям заявителей.

Единственным официальным источником получения государственных услуг Росреестра в электронном виде является сайт www.rosreestr.ru. Никаких представителей и посредников у Росреестра нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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