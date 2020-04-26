На Белгородчине во дворе и овраге найдены минометные мины и авиабомба

26 Апр 2020 2020-04-26T09:51:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Нескучный день выдался вчера для сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области. Кроме тушения пожаров, они занимались обезвреживанием 3 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В селе Нижние Пены Ракитянского района в овраге была найдена минометная мина 120 мм, а в поселке Политотдельский Прохоровского района на территории частного дома обнаружены минометная мина 81 мм и авиационная бомба SD-1. Поисково-спасательные службы области изъяли взрывоопасные предметы и ликвидировали их на специальном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU