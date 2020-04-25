В Белгородской области двум «ВАЗам» крупно не повезло

25 Апр 2020 2020-04-25T13:15:58+03:00

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За прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано 24 пожара, в результате пострадали два человека. Кроме жилья, горели и автомобили. «Киа Спектра» в городе Старый Оскол погасили, но огнем поврежден моторный отсек. В «Фольксваген Транспортер» приказали долго жить лобовое стекло и панель приборов. А вот «ВАЗу-21099» в селе Нагольное Ровеньского района и «ВАЗу-2106» в селе Бобрава Ракитянского района не повезло по-крупному: автомобили полностью сгорели.

Вчера загорелся дом в Борисовке. К месту происшествия незамедлительно были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 17 и добровольная пожарная дружина поселка. Пострадал собственник дома – мужчина 1962 года рождения, который был госпитализирован в медицинское учреждение.

В тот же день поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на последнем этаже 14-этажного дома в Старом Осколе. Личным составом дежурного караула пожарно-спасательной части № 6 из загоревшейся квартиры спасена молодая женщина, которую затем доставили в больницу. Кроме того, огнеборцы эвакуировали 4 человека по лестничным маршам.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU