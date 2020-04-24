2020-04-24T17:32:41+03:00
Общество

В Белгородской области на выходные испортится погода

Выпадет небольшой дождь, кое-где умеренный, а где-то будут грозы
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области на выходные испортится погода. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской областиВ Белгородской области на выходные испортится погода. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области
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По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами выпадет небольшой дождь, днем небольшие, кое-где умеренные дожди, а где-то и грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам об особенностях вождения в непогоду: необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

Обращаем внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра. В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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