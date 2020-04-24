По факту ДТП, в котором погибла 18-летняя белгородка, возбуждено уголовное дело

24 Апр 2020 2020-04-24T16:30:48+03:00

Если вина водителя будет доказана, он может лишиться свободы на срок до пяти лет

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Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела после смертельной аварии в Ровеньском районе. Напомним, трагедия произошла на полевой дороге между селами Клименково и Иваново.

По предварительным данным, 19-летний водитель «десятки» не справился с управлением, так как слишком быстро ехал. В результате автомобиль перевернулся. В аварии погибла 18-летняя пассажирка.

По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас полиция выясняет все обстоятельства и причины совершенного дорожно-транспортного происшествия. Если вина водителя будет доказана, он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU