2020-04-24T18:26:30+03:00
Общество

63-летний белгородец не смог выбраться из горящего дома

Следователи установили обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Старооскольском городском округе
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец страдал заболеванием опорно-двигательной системы и не смог выбраться из горящего дома.Белгородец страдал заболеванием опорно-двигательной системы и не смог выбраться из горящего дома.Фото: "КП" Архив
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Следственный отдел по Старому Осколу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершил процессуальную проверку по факту гибели на пожаре жителя Старооскольского городского округа. Пожилой мужчина страдал заболеванием опорно-двигательной системы и погиб от не потушенной им сигареты, сообщили в региональной пресс-службы ведомства.

Тело погибшего было обнаружено рано утром 11 апреля 2020 года во время тушения пожара в жилом доме в селе Солдатское Старооскольского городского округа. Погибшим оказался 63-летний хозяин дома. Во время проверки выяснилось, что мужчина страдал заболеванием опорно-двигательной системы, проживал один. Причиной пожара явилась не потушенная им сигарета. Самостоятельно выбраться из дома мужчина не смог и погиб на месте происшествия от полученных термических ожогов.

Следователь, проводивший проверку, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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